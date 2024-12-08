Трамп знову допустив вихід США з НАТО, якщо «союзники не заплатять за рахунками»

Обраний президент США Дональд Трамп допустив вихід США з НАТО, якщо «союзники не заплатять за рахунками».
Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу NBC News.
«Якщо вони платитимуть за своїми рахунками, то звісно», — відповів Трамп на питання про збереження членства США в Альянсі.
Трамп підкреслив, що виконання фінансових зобовʼязань союзниками стане ключовою умовою подальшої участі Вашингтону в НАТО. Він назвав «несправедливою» різницю у виділенні коштів на оборону між США та іншими членами Альянс, бо не всі країни-члени виділяють на оборонні витрати щонайменше 2% від свого ВВП.
Також Трамп припустив, що коли він заступить на посаду президента, Україна, ймовірно, не отримуватиме стільки ж допомоги, як за попередньої адміністрації президента Джо Байдена. За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо».
- Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей у НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все, що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.
- Чи зможуть США насправді вийти з НАТО — складне питання. Стаття 13 Північноатлантичного договору дає право державам вийти з Альянсу. Для цього країна має повідомити про це США, а вони — всі інші держави. А от як мають виходити з Альянсу США, які фактично його і створили, очікувано, в договорі ніхто не прописував, бо не міг уявити собі такої ситуації.