Президентом ПАРЄ переобрали Теодороса Русопулоса

Парламентську асамблею Ради Європи вдруге очолить Теодорос Русопулос — він представник Греції.

Про це повідомили на сторінці ПАРЄ в соцмережі X.

Уперше Русопулоса обрали лідером Асамблеї в січні 2024 року. Тоді він став першим греком на цій посаді. Тепер Русопулос виконуватиме обовʼязки президента протягом ще одного року. Повноваження зазвичай продовжують на другий річний термін, якщо за час каденції робота президента Асамблеї не викликала нарікань.

У ПАРЄ депутати європейських країн обговорюють такі питання, як права людини, демократію, закони та співпрацю між державами. Вони стежать за дотриманням європейських стандартів у цих сферах і дають рекомендації, як покращити ситуацію.