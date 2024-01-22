ПАРЄ обрала нового президента. Уперше ним став громадянин Греції

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи став представник Греції Теодорос Русопулос.

«Вітаємо Теодороса Русопулоса з Греції, який щойно був обраний президентом Асамблеї», — йдеться у дописі на сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

Він став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року та першим громадянином Греції на цій посаді.

Термін повноважень нового президента ПАРЄ становить один рік, його також можуть переобрати, але тільки на один повторний термін.

Попереднім президентом Парламентської асамблеї Ради Європи був представник Нідерландів Тіні Кокс.