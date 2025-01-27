Politico: Угорщина погодилася не блокувати санкції ЄС проти Росії. Але є умова

Угорщина нібито погодилася не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.
Про це пише Politico, посилаючись на двох дипломатів ЄС.
За їхніми словами, ЄС та Угорщина домовились про це «останньої миті». Угоду мають офіційно затвердити на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться після екстренної наради 27 січня.
Той сценарій, де Угорщина заблокує продовження санкцій проти РФ, «не є базовим», сказав за день до цього міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис.
«Це залишило б увесь ЄС та Угорщину в положенні слабкості... Це також обмежило б США у пошуку варіантів довгострокового і сталого миру в Європі», — наголосив він.
Дипломати ЄС, на яких посилається Politico, кажуть, що «угорцям подобається драма».
- Санкції ЄС проти Росії спливають 31 січня. Щоб їх продовжити, треба одноголосне схвалення всіх 27 країн-членів блоку.
- Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу і не надасть гарантії щодо постачання нафти.
- З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я. Угорщина отримує газ по газогіну «Турецький потік» і не залежить від українського маршруту, однак Орбан каже, що через припинення транзиту російського газу зросли ціни на паливо у країні. А санкції проти Росії нібито вже обійшлися Угорщині в €19 мільярдів, тож потребують перегляду.
- Країни ЄС починають шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан. Росія заявляла, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.