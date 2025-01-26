Командувача Сухопутних військ Драпатого призначили очільником ОСУВ «Хортиця»

За дорученням Володимира Зеленського генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що йдеться про «найжорстокіші напрямки боїв». При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найбільш численної частини Збройних сил України.

«Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад», — сказав Зеленський.