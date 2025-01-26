Командувача Сухопутних військ Драпатого призначили очільником ОСУВ «Хортиця»

За дорученням Володимира Зеленського генерал-майора Михайла Драпатого направили керувати Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».
Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.
Він зазначив, що йдеться про «найжорстокіші напрямки боїв». При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найбільш численної частини Збройних сил України.
«Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад», — сказав Зеленський.
- Михайла Драпатого призначили новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ наприкінці листопада 2024 року. Він брав участь в АТО на сході України, бойовий шлях розпочав як командир 2 батальйону 72 механізованої бригади. Під командуванням Драпатого частини 72 ОМБр у травні 2014-го ввійшли в Маріуполь на бронетехніці, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм бойовиків.
- Детальний профайл командувача Сухопутних військ від «Бабеля» можна прочитати тут.