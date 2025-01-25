Bloomberg: США поділилися таємними розвідданими з новими лідерами Сирії

Сполучені Штати поділилися секретними розвідувальними даними про загрози з боку «Ісламської держави» з новим урядом Сирії.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

За словами співрозмовників медіа, принаймні був випадок, коли американська розвідка допомогла зірвати наміри «Ісламської держави» напасти на релігійну святиню за межами Дамаска на початку січня.

Існування зворотного каналу звʼязку з «Хаят Тахрір аш-Шам», що минулого місяця повалила режим колишнього президента Башара Асада, свідчить про зростаючу тривогу США щодо того, що «Ісламська держава» може відродитися, оскільки нові лідери Сирії намагаються консолідувати контроль над країною.

Обмін розвідданими зумовлений взаємною зацікавленістю в тому, щоб запобігти такому поверненню, — не йдеться про повну підтримку «Хаят Тахрір аш-Шам», що залишається визнаною терористичною організацією, заявили офіційні особи.

Поки що незрозуміло, яку політику буде проводити президент Дональд Трамп щодо нового уряду в Сирії. Але він дав зрозуміти, що не бажає втручатися в справи цієї близькосхідної країни.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.