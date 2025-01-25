Україна готова надати Молдові вугілля та відправити людей для обслуговування електростанції у Придністров’ї

Україна готова надати Молдові вугілля та відправити своїх фахівців на Молдовську ДРЕС, розташовану в невизнаному Придністровʼї, для збільшення вироблення електроенергії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

За словами Зеленського, Україна може надати вугілля Молдові, зокрема і постачати його в невизнане Придністровʼя для вироблення електроенергії.

Президент пояснив, що Молдовська ДРЕС може виробляти в 10 разів більше електроенергії — з 220 мегаватів до 2 гігаватів.

«Якщо наші люди туди зайдуть, вона буде спроможна видавати 2 гігавати точно. Тобто в 10 разів більше, і більше, ніж це потрібно. Якщо ми даємо їм вугілля за низьку ціну, або навіть безкоштовно, якщо можемо замість цього вугілля отримати електроенергію. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе», — сказав Зеленський.

Енергетична криза у Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.