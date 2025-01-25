США зупиняють програми вʼїзду мігрантів. Це стосується й українців

У Сполучених Штатах призупиняють низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Це включає програму Uniting for Ukraine, за якою вʼїжджали українці.

Про це пише The New York Times з посиланням на отриманий документ від Служби громадянства та імміграції США.

Директрива вимагає негайного припинити «остаточні рішення» щодо заявок, пов’язаних із програмами, допоки адміністрація їх переглядає та вирішує, чи скасувати.

Обсяг призупинених програм суттєвий. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і небезпечних місць у світі. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Представники адміністрації президента США заявили, що Дональд Трамп вважає багато програм незаконними. Зараз у Вашингтоні особливо критикують програми, подібні до тієї, яка дозволила більш ніж 500 тисячам мігрантам з Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа вʼїхати в країну за «умовним допуском». Умовний допуск означає тимчасовий дозвіл на в’їзд до країни для тих, хто не відповідає стандартним вимогам, щоб отримати візу чи інший законний статус.

За програмою часів Джо Байдена Uniting for Ukraine, що дозволяла українським іммігрантам тимчасовий в’їзд до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів, станом на вересень 2023 року вʼїхали понад 150 тисяч українців.