Reuters: Мексика відмовилася приймати літак із депортованими зі США

Мексика відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити американському військовому літаку, який депортує мігрантів, приземлитися в країні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Військові літаки США 24 січня провели два таки рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на кожному борту. Однак уряд США не зміг реалізувати план посадки транспортного літака C-17 у Мексиці, бо країна відмовила в дозволі. Мігрантів перевозять військовими літаками, оскільки це частина реакції Пентагону на оголошений Трампом надзвичайний стан.

Міністерство закордонних справ Мексики заявило, що країна має «чудові відносини» зі США, співпрацює в таких питаннях, як імміграція, і приймає мексиканців «з розпростертими обіймами».

Раніше цього тижня адміністрація Трампа відновила програму «Залишайтеся в Мексиці», яка змушувала немексиканських шукачів притулку чекати в країні, поки їхні справи не вирішать у США. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вважає, що такий крок вимагатиме згоди країни, яка приймає шукачів притулку, і що Мексика цього не зробила.

Американо-мексиканські відносини стали більш напруженими з моменту приходу до влади Трампа, який одразу оголосив надзвичайний стан уздовж спільного кордону двох країн і направив туди 1 500 додаткових американських військових. Президент США визнав мексиканські наркокартелі терористичними організаціями, перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку і пригрозив загальним 25% митом на мексиканські товари.

Клаудія Шейнбаум намагалася уникнути ескалації ситуації та висловила підтримку щодо повернення мексиканців до країни. Однак вона не погодилася з масовими депортаціями, які зараз тривають у США. Натомість президентка Мексики переконана, що мексиканські іммігранти життєво важливі для економіки США.