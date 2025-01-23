Трамп підписав указ про визнання єменських хуситів терористами

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес офіційного визнання терористичною організацією єменського угруповання «Ансар Аллах».

Указ опублікований на сайті Білого дому.

У документі зазначається, що хусити десятки разів обстрілювали військові кораблі ВМС США з 2023 року. США звинувачують представників «Ансар Аллах» в обстрілах інфраструктури в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Ізраїлі.

Крім того, хусити понад 100 разів атакували комерційні судна, що прямували через Баб-ель-Мандеб, вбивши щонайменше чотирьох цивільних моряків і змусивши частину морських комерційних перевезень у Червоному морі змінити маршрути, що призвело до глобальної інфляції.

«Діяльність хуситів загрожує безпеці американського цивільного населення і персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів і стабільності світової морської торгівлі», — йдеться в указі.

Згідно з указом, протягом 30 днів держсекретар Марко Рубіо повинен буде представити доповідь про процес визнання хуситів терористичною організацією.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривали атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляли кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна. Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.

Після того, як 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі, хусити заявили, що збираються призупинити атаки на кораблі в Червоному морі.