Єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща

Єменські хусити в Аденській затоці двічі за добу атакували корабель M/V Verbena, який належить Україні. Судно експлуатується Польщею, а йде воно під прапором Палау.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.
Хусити випустили по кораблю три протикорабельні балістичні ракети. Судно прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами.
Під час першої атаки один з моряків був важко поранений, його евакуював літак з крейсеру USS Philippine Sea. Внаслідок удару на судні спалахнула пожежа, є пошкодження.
У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.
- У січні США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.