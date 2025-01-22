«Це сталося не за один день». Кубраков розповів про погіршення відносин зі Шмигалем перед своєю відставкою

Радник очільника Міністерства оборони України Олександр Кубраков розповів про погіршення відносин з урядом перед тим, як його звільнили з посади віце-прем’єр-міністра.

Про це посадовець говорив в інтервʼю «Бабелю».

Розбіжності з Кабміном виникли «не за один день»: Кубраков каже, що у 2023 році уряд по кілька місяців не погоджував акти, попри умови війни. А у вересні того ж року прем’єр-міністр Денис Шмигаль раптово скасував відрядження Кубракова до США, не назвавши жодних причин, каже радник міністра оборони.

«Приймається бюджет, і по всіх ЦОВВках, за які ти відповідаєш, максимально зрізаються заробітні плати, наприклад, в ДІАМ, «Укртрансбезпеці», Адміністрації судноплавства, Агенції відновлення. І от коли вже чіпають людей, для мене це виглядає як бажання нашкодити», — розповів Кубраков.

Посадовець стверджує, що Шмигаль обговорював із ним плани уряду в штатному форматі, однак після цього підтримав ідею поділу Міністерства інфраструктури на засіданні фракції «Слуга народу». Там депутати наголошували на відсутності регіональної політики та недостатній увазі до реформи децентралізації.

«А потім він [Шмигаль] не телефонує і не каже: «Слухай, там таке питання підняли, але я буду тебе відстоювати, підемо разом на фракцію», а просто зникає. Звичайно, це зрежисована штука була. Міністерство врешті не розділили — ділити його, мабуть, ніхто і не буде. У принципі, ця вся штука була просто для того, щоб задурити депутатів, і все», — каже Кубраков.

Він підтвердив, що спілкувався з Володимиром Зеленським після свого звільнення, однак не запитував у президента про причини своєї відставки.