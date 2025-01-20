CNN: Трамп хоче поговорити з Путіним найближчими днями після інавгурації

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок з Володимиром Путіним незабаром після складення присяги.

Про це повідомляє CNN.

Трамп прагне обговорити з лідером Росії особисту зустріч «найближчими місяцями», щоб спробувати завершити війну в Україні, повідомляють джерела видання.

Американський політик обіцяв припинити конфлікт протягом дня після інавгурації. Однак мало що вказує на те, що війна може завершитися, тож з високою ймовірністю Трамп порушить обіцянку, пише CNN.

Раніше обраний президент США сказав, що організація переговорів із російською стороною вже триває. Натомість у Кремлі заявили, що чекатимуть офіційного повернення Трампа в Білий дім, щоб розпочати підготовку. Швейцарія та Сербія готові прийняти лідерів у себе.

Будь-які переговори між ними ознаменують різкий відхід від політики президента Джо Байдена, який не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки.

У січні видання The Hill писало, що обраний президент Штатів може запропонувати Путіну співпрацю в космічній галузі в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

У вересні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.