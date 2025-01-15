The Hill: Трамп може запропонувати Путіну космічну співпрацю в обмін на мир в Україні

Росії складно розвивати свою космічну програму через санкції, заборону на постачання обладнання та нестачу фінансів. Дональд Трамп може запропонувати допомогу США в обмін на підписання мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє The Hills.

Росіяни планують побудувати нову космічну станцію, яка замінить їхню частку на МКС, коли її припинять експлуатувати. Москва вже створила альянс із Китаєм, щоб розвивати цю галузь.

Втім, Інститут зовнішньополітичних досліджень США звітує, що санкції, ембарго на постачання передового промислового обладнання, дефіцит робочої сили та фінансів, припинення співпраці у космічній сфері із Заходом тощо створюють проблеми для РФ. Аналітики припускають, що стан російської космічної програми погіршується ще з часів анексії Криму у 2014 році.

Ця ситуація дає Трампу шанс запропонувати Володимиру Путіну роль у програмі NASA «Артеміда» в обмін на припинення війни в Україні, пише видання. Це відкриє для Москви перспективи участі у дослідженні Місяця та доступ до передових американських технологій та партнерів, наприклад, SpaceX.

Одночасно з цим РФ мала б підписати Artemis Accords — міжнародну угоду, яка зобов’язує країни мирно опановувати космос. Як пише The Hills, чи буде ця ініціатива реалізована, залежить лише від Путіна.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

У вересні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.