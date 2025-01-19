Зеленський розповів, хто очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного

Роман Качур очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Саме Качур набрав найбільше голосів за результатами опитування в «Армія+», тому президент доручив Міністерству оборони призначити його на посаду.

За словами Зеленського, Качур має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. До цього він командував 55 окремою артилерійською бригадою, тому гарно знає фронт.

«Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит», — резюмував Володимир Зеленський.

Попереднього начальника академії Павла Ткачука звільнили 18 грудня. Перед цим курсанти академії скаржилися на те, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування й булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та Держбюро розслідувань.