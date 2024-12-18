Начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука звільнили

Начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнили.

Про це повідомляє Міноборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту Зеленському про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численні порушення.

Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

Сьогодні міністр оборони України видав наказ звільнити генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У травні цього року стало відомо, що його підозрюють у побитті та приниженні курсантів. Курсанти академії скаржилися, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та Держбюро розслідувань.

Звільнення Ткачука анонсували 6 грудня.