Трамп каже, що може відтермінувати заборону TikTok у США на 90 днів

Обраний президент США Дональд Трамп, найімовірніше, надасть TikTok 90-денну відстрочку від потенційної заборони у США, після того як вступить на посаду 20 січня.

Про це він сказав в інтервʼю NBC News.

Він наголосив, що остаточно ще не вирішив, але розглядає можливість продовжити крайній термін для китайської материнської компанії, щоб продати TikTok некитайському покупцеві.

«Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглядаємо. Продовження на 90 днів — це те, що, найімовірніше, буде зроблено, тому що це доречно. Якщо я вирішу це зробити, то, ймовірно, оголошу про це в понеділок», — сказав він.

Зараз крайній термін для продажу TikTok — 19 січня, тож NBC News припускає, що доступ до застосунку в США може зникнути щонайменше на день.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту не завершать продаж соцмережі.

Американські законодавці стверджують, що TikTok загрожує національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

За даними Bloomberg, Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою»