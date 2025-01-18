Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі та обмін вʼязнями й полоненими з ХАМАС. Вона набуде чинності 19 січня.

Про це повідомили на урядовому порталі Ізраїлю.

Документ розглядали після схвалення Кабміном з питань безпеки на засіданні 17 січня. Як пише Bloomberg, угоду підтримав уряд у повному складі, попри спротив деяких ультраправих посадовців.

Режим припинення вогню і перший обмін заручниками та увʼязненими має розпочатися за день до інавгурації Дональда Трампа як президента США 20 січня. Угода також передбачає збільшення гуманітарної допомоги в сектор Гази.

І Трамп, і чинний американський президент Джо Байден підштовхували сторони конфлікту до угоди, пише видання.

Раніше Міністерство юстиції Ізраїлю оприлюднило список із 95 палестинських вʼязнів, яких звільнять у перший день перемир’я в обмін на ізраїльських заручників. Це зробили, щоб дати людям можливість оскаржити звільнення конкретних людей у Високому суді правосуддя. Ізраїль не звільнить нікого раніше 16:00 за місцевим часом у неділю, йдеться у заяві Мінʼюсту.

Єменські хусити сигналізували, що збираються призупинити атаки на кораблі в Червоному морі в разі укладення домовленостей. Вони можуть відновити напади на судна, якщо «Ізраїль влаштує прорив, бомбардування чи облогу».

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це підтвердив обраний президент США Дональд Трамп. Крок може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

У межах першого етапу ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 тисячі палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.