NYT: США таємно інвестували в розвиток виробництва дронів в Україні

США таємно інвестували в українське виробництво дронів для війни проти Росії, завдяки чому українські дрони стали «більш ефективними та смертоносними».

Про це пише The New York Times із посиланням на анонімних американських чиновників.

Окрім технічної підтримки, США витратили значні кошти, в тому числі $1,5 мільярда, надісланих у вересні минулого року, щоб стимулювати виробництво безпілотників в Україні.

Джейк Салліван, радник президента США з питань національної безпеки, заявив, що ця підтримка має «реальний стратегічний вплив» на війну.

«Ми бачили, як БпЛА стають все більш центральним елементом боротьби в Україні й будуть центральним елементом усіх майбутніх боїв», — сказав Салліван.

Він також зауважив, що робота над безпілотниками почалася після першого контрнаступу ЗСУ восени 2022 року, коли стали очевидні межі звичайних можливостей України. Робота також тривала й у 2023 році.

Однак, як пише газета з посиланням на джерела, контрнаступ 2023 року став для них «важким уроком», адже російські дрони атакували танки та бронемашини, надані США і Європою, коли ті намагалися подолати мінні поля. Після цього у США збільшили підтримку українських виробників безпілотників.

Крім того, Вашингтон також відправив в Україну працівників розвідки для допомоги в розробці програми та працював над налагодженням звʼязків між американськими технологічними компаніями й українськими виробниками безпілотників.