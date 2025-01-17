Угода між Ізраїлем і ХАМАС може набути чинності пізніше, ніж планувалося

Офіс голови уряду Біньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю і бойовиків ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Домовленості уклали в катарському місті Доха. У заяві офісу премʼєра йдеться, що Нетаньягу скликав засідання Кабміну з питань безпеки на 17 січня, щоб проголосувати за угоду.

Засідання міністрів у повному складі відбудеться лише ввечері 18 січня. Речник Нетаньягу пояснив, що противникам угоди необхідно дати добу на подання петиції до Верховного суду. Засідання в пʼятницю не дасть посадовцям достатньо часу, оскільки багато з них релігійні та дотримуються шабату.

При цьому неясно, чому в цьому випадку не діє релігійний принцип, що дозволяє порушити звичаї священного дня заради порятунку життя, пише видання.

Проведення засідання уряду в повному складі в суботу означає, що 24-годинний період на оскарження не завершиться до неділі. Отже, угода не набуде чинності до понеділка, хоча це на день пізніше, ніж заплановано. Перші троє заручників, яких мали б звільнити в неділю, будуть змушені чекати ще добу.

Пізніше в Офісі премʼєр-міністра Ізраїлю заявили, що звільнити заручників можуть без затримок вже 19 січня.

«За рішенням військово-політичного кабінету й уряду та з набуттям чинності угоди звільнення заручників може відбутися вже в неділю, як і планувалося», — йдеться у повідомленні.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це підтвердив обраний президент США Дональд Трамп.

У разі успіху угода призведе до закінчення бойових дій на території сектора Гази, а Ізраїль поверне своїх громадян, яких ХАМАС утримує в полоні. Водночас Ізраїль віддасть палестинських увʼязнених. Це також може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

У межах першого етапу ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 тисячі палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.

Пізніше у Нетаньягу заявили, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тож міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання не «порушує домовленості».