Сирія хоче розмістити Сили ООН у буферній зоні, де зараз війська Ізраїлю

Фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа заявив, що погодиться на розміщення Миротворчих сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

І додав, що просування Ізраїлю в регіоні було пов’язане з присутністю іранських сил та «Хезболли», однак після повалення режиму Башара Асада, на його думку, ці сили більше не мають жодного впливу.

«Зараз Ізраїль використовує певні приводи для того, щоб просуватися в сирійські регіони, зокрема в буферну зону», — зазначив аль Шараа.

Ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах на початку грудня і аргументували це тим, що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування з Сирією 1974 року. ЦАХАЛ також зайняв схили гори Хермон на сирійській стороні.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу казав, що його війська залишатимуться на стратегічній території гори Хермон на сирійському кордоні, доки не досягнуть «іншої домовленості». Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військам підготуватися до того, щоб залишитися на горі Хермон протягом зими.

Голанські висоти — це регіон на південному сході Сирії. Ізраїльська армія окупувала його після війни 1967 року і досі утримує під своїм контролем.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.