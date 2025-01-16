Байден виступив із прощальною промовою — згадав про Україну і попередив про «формування олігархії» в Америці

Джо Байден виступив із прощальною промовою на посаді президента США. У ній він розповів про здобутки своєї адміністрації та згадав Україну.
Відео опублікував Білий дім.
Виступаючи в Овальному кабінеті, Байден наголосив, що за час його президентства у США йому вдалося зміцнити НАТО.
«А за кордоном ми зміцнили НАТО, Україна все ще вільна, і ми попереду в нашій конкуренції з Китаєм», — зазначив він.
Серед інших своїх досягнень він згадав про зниження цін на ліки для людей похилого віку, ухвалення законів про безпечний обіг зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.
Водночас Байден попередив про «формування олігархії» в Америці, наголосивши на важливості того, щоб надзаможні громадяни відповідали тим же очікуванням, що й громадяни робітничого і середнього класів. Зокрема, він згадав про «небезпечну концентрацію влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей».
Він також заявив про стурбованість через поширення дезінформації в соцмережах і наголосив, що соціальні платформи необхідно притягнути до відповідальності.
Згадав президент США і про штучний інтелект, який «пропонує величезні можливості, але й величезні ризики». За його словами, без відповідних гарантій ШІ може створити нові загрози правам людей, способу життя, приватності та безпеці.
- Джо Байден обіймає посаду президента США із січня 2021 року. Він балотувався на виборах 2024 року, але зрештою зняв свою кандидатуру на користь віцепрезидентки Камали Гарріс, яка зрештою програла республіканцю Дональду Трампу.