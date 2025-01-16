Байден виступив із прощальною промовою — згадав про Україну і попередив про «формування олігархії» в Америці

Джо Байден виступив із прощальною промовою на посаді президента США. У ній він розповів про здобутки своєї адміністрації та згадав Україну.

Відео опублікував Білий дім.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Байден наголосив, що за час його президентства у США йому вдалося зміцнити НАТО.

«А за кордоном ми зміцнили НАТО, Україна все ще вільна, і ми попереду в нашій конкуренції з Китаєм», — зазначив він.

Серед інших своїх досягнень він згадав про зниження цін на ліки для людей похилого віку, ухвалення законів про безпечний обіг зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Водночас Байден попередив про «формування олігархії» в Америці, наголосивши на важливості того, щоб надзаможні громадяни відповідали тим же очікуванням, що й громадяни робітничого і середнього класів. Зокрема, він згадав про «небезпечну концентрацію влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей».

Він також заявив про стурбованість через поширення дезінформації в соцмережах і наголосив, що соціальні платформи необхідно притягнути до відповідальності.

Згадав президент США і про штучний інтелект, який «пропонує величезні можливості, але й величезні ризики». За його словами, без відповідних гарантій ШІ може створити нові загрози правам людей, способу життя, приватності та безпеці.