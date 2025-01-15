Міноборони та армія Німеччини покидають X через конфлікт з Маском

Міністерство оборони ФРН та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі «стає дедалі складніше».

Про це повідомляє Politico.

Рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як її власник, американський мільярдер Ілон Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Аліс Вайдель. Після такого кроку Міноборони Берлін обговорить, чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережею.

Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи. Міноборони не перейде до Bluesky — популярної альтернативи X — натомість продовжить поширювати контент в Instagram, YouTube та на каналі у WhatsApp.