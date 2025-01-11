Десятки німецьких університетів покидають Х після розмови Маска з лідеркою ультраправої АдН

Десятки університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії 10 січня оголосили про намір піти з платформи X після розмови її власника Ілона Маска з лідеркою ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» Алісою Вайдель.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, профспілки GEW, яка представляє освітян і вчителів, і Verdi оголосили, що видаляють аккаунти з X, так само як і Федеральний суд.

У своїй заяві установи, до яких входять деякі з найпрестижніших університетів Німеччини, заявили, що X веде курс, який суперечить їхнім принципам.

«Вихід є наслідком несумісності нинішньої орієнтації платформи з фундаментальними цінностями залучених інституцій: неупередженістю, науковою доброчесністю, прозорістю та демократичним дискурсом», — йдеться в спільній заяві.

У ній сказано, що алгоритм X посилює поширення правопопулістського контенту, обмежуючи водночас вияв інших поглядів, що робить будь-яке подальше використання платформи підписантами «неприйнятним».

Німецький уряд, своєю чергою, заявив у пʼятницю, що X та інші соціальні медіаплатформи використовують алгоритми, які не сприяють «спокійному, обʼєктивному і збалансованому дискурсу, а навпаки, мають тенденцію до агітації та поляризації».

Прессекретар заявила, що уряд веде постійну дискусію про те, чи піти з платформи, але вирішив поки що залишитися, зважаючи на широку аудиторію, яку можна охопити за допомогою її сервісів.

Ці заяви зʼявилися наступного дня після того, як Маск провів пряму трансляцію на платформі з Алісою Вайдель. Маск використовував X, щоб закликати німецьких виборців обрати АдН на майбутніх виборах і розкритикувати кількох провідних німецьких політиків, зокрема канцлера Олафа Шольца і президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.