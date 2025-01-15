Reuters: Радники Трампа очікують, що укладання мирної угоди між Україною і Росією займе кілька місяців

Радники новообраного президента Дональда Трампа визнають, що війна в Україні займе місяці або навіть більше часу. Це значно відрізняється від його обіцянки укласти мирну угоду в перший же день перебування в Білому домі.

Про це пише Reuters із посиланням на двох соратників Трампа.

За їхніми оцінками, на вирішення питання війни можуть піти місяці, а обіцянки першого дня — це поєднання передвиборчих галасливих заяв із недостатнім розумінням нерозвʼязності конфлікту і часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Ці оцінки збігаються з висловлюваннями нового спецпосланця Трампа з питань Росії та України, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога. Минулого тижня в інтервʼю Fox News він заявив, що хотів би мати «рішення» війни протягом 100 днів.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту і тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.