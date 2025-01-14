Американські користувачі TikTok масово переходять у RedNote — ще один китайський застосунок

Користувачі TikTok у США масово переходять на інший китайський застосунок — RedNote, побоюючись заборони TikTok у країні.

Про це передає BBC.

Такі користувачі називають себе «біженцями TikTok» — вони зробили RedNote найбільш завантажуваною програмою в Apple App Store у США станом на 13 січня.

RedNote — це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї та Тайвані. Він має приблизно 300 мільйонів користувачів щомісяця і виглядає як комбінація TikTok та Instagram. Багато контенту в RedNote присвячено життю молодих мешканок міст, які обмінюються порадами про стиль життя, моду, побачення, їжу тощо.

Китайський застосунок охоче вітає нових користувачів, там уже зʼявилися 63 тисячі публікацій на тему «біженець TikTok», де нових користувачів навчають, як орієнтуватися в застосунку і як використовувати основні китайські фрази.

Однак як і в TikTok, на RedNote присутня цензура, коли справа доходить до критики китайського уряду. Тайванським державним службовцям заборонено використовувати RedNote, бо це може загрожувати їхній кібербезпеці.

Китайська назва RedNote — Xiaohongshu — перекладається як «Маленька Червона книга», проте в застосунку наголошують, що це не відсилка на однойменну книгу цитат китайського комуністичного лідера Мао Цзедуна.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року (за день до інавгурації Трампа) з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту буде завершено продаж компанії.

Американські законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок. Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів.