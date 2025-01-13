Міноборони оприлюднило новий склад Громадської антикорупційної ради

Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при МО. Її представників обирали голосуванням 7 січня.
Про це повідомляє Міноборони.
Засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради відбулося 13 січня. Українці віддали свої голоси та обрали 15 представників громадських організацій:
- Юрій Гудименко («Ветеранська сокира»);
- Тетяна Ніколаєнко («Незалежна антикорупційна комісія»);
- Анастасія Шуба («Антикорупційна сокира»);
- Микита Соловйов («Антикорупційна сокира»);
- Микита Штанков («Ветеранська сокира»);
- Ореста Бріт (БОН);
- Олена Нишпорка («Антикорупційна сокира»);
- Олег Чернов («Українське правниче товариство»);
- Максим Костецький («Незалежна антикорупційна комісія»);
- Віктор Біщук («Українське правниче товариство»);
- Олена Трегуб («Незалежна антикорупційна комісія»);
- Катерина Даценко («Центр суспільного контролю»);
- Антон Микитюк («Центр суспільного контролю»);
- Віталій Масюк («Українське правниче товариство»);
- Віктор Прудковських («Центр суспільного контролю»).
Протягом наступних двох років активісти оцінюватимуть корупційні ризики в секторі оборони України та допомагатимуть розробляти заходи для їх подолання.
- В онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони взяли участь 101 215 українців і українок. У відомстві кажуть, що попри DDoS-атаку технічна команда захистила процес і не допустила спроби вплинути на перебіг конкурсу.