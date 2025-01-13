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Міноборони оприлюднило новий склад Громадської антикорупційної ради

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при МО. Її представників обирали голосуванням 7 січня.

Про це повідомляє Міноборони.

Засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради відбулося 13 січня. Українці віддали свої голоси та обрали 15 представників громадських організацій:

  • Юрій Гудименко («Ветеранська сокира»);
  • Тетяна Ніколаєнко («Незалежна антикорупційна комісія»);
  • Анастасія Шуба («Антикорупційна сокира»);
  • Микита Соловйов («Антикорупційна сокира»);
  • Микита Штанков («Ветеранська сокира»);
  • Ореста Бріт (БОН);
  • Олена Нишпорка («Антикорупційна сокира»);
  • Олег Чернов («Українське правниче товариство»);
  • Максим Костецький («Незалежна антикорупційна комісія»);
  • Віктор Біщук («Українське правниче товариство»);
  • Олена Трегуб («Незалежна антикорупційна комісія»);
  • Катерина Даценко («Центр суспільного контролю»);
  • Антон Микитюк («Центр суспільного контролю»);
  • Віталій Масюк («Українське правниче товариство»);
  • Віктор Прудковських («Центр суспільного контролю»).

Протягом наступних двох років активісти оцінюватимуть корупційні ризики в секторі оборони України та допомагатимуть розробляти заходи для їх подолання.