Понад 100 тисяч громадян проголосували за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

У вівторок, 7 січня, пройшло онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. У ньому взяли участь понад 100 тисяч українців.

Про це повідомляє Міноборони.

Загалом проголосували 101 215 українців і українок. У відомстві кажуть, що попри DDoS-атаку технічна команда захистила процес і не допустила спроби вплинути на перебіг конкурсу.

Також Міноборони пояснило значну кількість голосів з однакової IP-адреси — для захисту від кіберзагроз застосовувались сервіси Cloudflare, і тому в логах голосування для ряду користувачів реєструвалась IP-адреса 127.0.0.1.

Результати голосування мають оголосити протягом пʼяти робочих днів. Неофіційні результати вже назвав ветеран Юрій Гудименко, який балотувався в раду. За його даними, попередньо до Антикорупційної ради потрапляють сам Гудименко, Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.