Уряд спрямував іще 5 мільярдів гривень на «Зимову єПідтримку»

Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка».
Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані.
Крім того, вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через «Укрпошту».
Також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.
- Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 000 грн, вона доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надійдуть на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна буде зняти готівку.
- У листопаді Володимира Зеленського закликали переглянути програму — відповідну петицію підписали 25 тисяч українців. У відповідь він заявив, що доручив премʼєру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петицію, врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.