Уряд спрямував іще 5 мільярдів гривень на «Зимову єПідтримку»

Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка».

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані.

Крім того, вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через «Укрпошту».

Також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.