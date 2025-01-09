Зеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із проханням переглянути програму виплати українцям по 1 000 гривень.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Автор петиції стверджував, що програма «Зимова єПідтримка» має низку недоліків — нібито джерела її фінансування невідомі, немає адресності виплат, а рішення виплачувати кошти українцям нелогічне через рекордне підвищення податків. Тож він закликав спрямувати гроші від держави виключно людям вразливих категорій. У листопаді 2024 року петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

У відповідь президент Зеленський зазначив, що виплата цієї допомогти має підтримати українські сімʼї взимку та збільшити попит на українські товари й послуги.

Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петицію. Голова уряду має врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.