Конгресмен і майбутній радник обраного президента США з національної безпеки Майк Волтц висловився за зниження в Україні мобілізаційного віку до 18 років через проблеми з людським ресурсом.

Про це він сказав в інтервʼю ABC News.

За його словами, нова адміністрація хотітиме побачити «справжню стабілізацію фронту» і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років. Майк Волтц не вважає, що «багато людей» усвідомлюють, що зниження мобілізаційного віку дасть змогу підготувати «сотні тисяч нових бійців».

Він додав, що російсько-українська війна має закінчитися дипломатично, однак не йдеться про витіснення кожного росіянина з української землі, зокрема з Криму — він назвав це реальністю.

Що передувало

Зі сторони нинішньої Адміністрації президента США Джо Байдена неодноразово лунали заклики знизити вік мобілізації. Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван казав, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції. Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і державний секретар США Ентоні Блінкен.

В Офісі президента України відповіли, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Президент Володимир Зеленський під час презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.

У грудні 2024 року представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив: якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то США забезпечать усіх новобранців повним спорядженням. У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав знизити військовий потенціал Росії.