Зеленський відповів на заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив: якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то США забезпечать усіх новобранців повним спорядженням. У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав знизити військовий потенціал Росії.

Увечері 9 грудня Метью Міллер сказав, що Вашингтон мав розмови з українським урядом щодо безпекової ситуації на сході. За його словами, остаточне рішення про склад української армії залишається за Києвом, однак якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то США усім забезпечать нових військових.

Міллер зробив свою заяву на тлі новин про те, що Адміністрація президента США нібито закликає українську владу терміново знизити призовний вік для мобілізації з 25 до 18 років. На думку Білого дому, цей крок необхідний для поповнення лав ЗСУ на тлі наступу російських військових на фронті.

Президент Зеленський прокоментував слова Міллера. Він, зокрема, написав, що союзники мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад усім необхідним — і не повинні «компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

«Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що пріоритетом України залишається завершення війни.

Що передувало

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції. Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і державний секретар США Ентоні Блінкен.

В Офісі президента України відповіли, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Союзники мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцяне з реальними обсягами поставок, додали там. Президент Володимир Зеленський під час презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.