Швейцарія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним — ордер МКС на арешт останнього не завадить

Швейцарія може організувати зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та Путіна, попри ордер на арешт останнього від Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, якого цитує Le Temps і Tages Anzeiger.

За його словами, Швейцарія не буде ініціювати зустріч, але готова її провести, якщо обидві сторони цього захочуть.

Ордер на арешт Путіна від МКС не завадить йому приїхати до Швейцарії — уряд країни нібито має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів.

Ніколя Бідо наголосив і на тому, що після першого Саміту миру, який проходив саме в його країні, Швейцарія регулярна казала і Росії, і США, що готова «підтримати будь-які дипломатичні зусилля для встановлення миру».

Ордер МКС на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Суд заявляв, що він, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей з окупованих територій України. За умовами цього ордера країни-підписанти Римського статуту, серед яких є і Швейцарія, мають арештувати Путіна, якщо він опиниться на території їхньої країни. Під час візиту Путіна в Монголію 2—3 вересня (а це його перший візит до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт) його не заарештували. Як згодом пояснили в Монголії, нібито через залежність країни від російських енергопродуктів.