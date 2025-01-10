Трамп заявив, що зустріч з Путіним вже готується

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним вже готується.

Про це він сказав 9 січня на виступі перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в «Мар-а-Лаго», пишуть Reuters та Bloomberg.

«Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо», — заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання про перспективу того, що Путін або лідер Китаю Сі Цзіньпін приєднаються до Трампа в «Мар-а-Лаго», республіканець сказав: «Це ще не визначено, але президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад».

Водночас він не назвав жодних конкретних термінів можливої зустрічі.