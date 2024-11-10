WP: Трамп зателефонував Путіну й закликав уникнути ескалацїі в Україні

Дональд Трамп зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну 7 листопада і закликав «не йти» на ескалацію в Україні.

Про це повідомили джерела The Washington Post.

Лідері зідзвонились 7 листопада — уперше після перемоги Трампа на виборах президента США. За даними журналістів, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні, а ще нагадав про значну військову присутність США в Європі.

Також Трамп «висловив зацікавленість» у подальших розмовах з Путіним, щоб обговорити «якнайшвидше завершення війни в Україні».

Співрозмовники WP також стверджують, що Трамп «в приватному порядку дав зрозуміти», що підтримав би варіант угоди, за якого Росія зберегла б контроль над частиною окупованих територій Україні. Це питання нібито «коротко» обговорювали і під час дзвінка.

Уряд України нібито знав про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови. За даними журналістів, українські посадовці розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним, щоб дипломатично розвʼязати війну в Україні.

Крім цього, 7 листопада Трамп телефонував і президенту України Володимиру Зеленському. За словами Зеленського, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. На їхній розмові, писало видання Axios, був присутній мільярдер і соратник Трампа Ілон Маск.

Вибори у США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг. Водночас це поки прогнозовані результати, формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після його перемоги на президентських виборах США американська газета The Wall Street Journal написала, що Трамп зараз не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначала, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.