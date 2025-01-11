AP: Трамп планує видати понад 100 указів з першого дня президентства

Новообраний президент Дональд Трамп готується видати понад 100 указів починаючи з першого дня роботи в Білому домі. Вони стосуватимуться, зокрема, безпеки кордонів, депортації та інших політичних пріоритетів.

Про це пише Associated Press.

Очікується, що багато з цих заходів розпочнуться в день інавгурації, 20 січня, коли він вступить на посаду. Головний радник Трампа Стівен Міллер представив сенаторам від Республіканської партії заходи з безпеки кордонів та імміграційного контролю, які, ймовірно, будуть запроваджені найближчим часом.

Союзники новообраного президента готували цілу низку указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань — від закриття кордону між США та Мексикою до розвитку енергетики, федеральних правил використання робочої сили, гендерної політики в школах і вакцинації.

Хоча дії виконавчої влади в перший день роботи нового Білого дому є звичним явищем, оскільки новий президент ставить печатку на певних пріоритетах, те, що планує Трамп і його команда, є «небаченим в сучасному світі виконавчим ударом», вважає AP. Журналісти кажуть, що він готується використовувати владу неперевіреними способами, минаючи законодавчий апарат Конгресу.

Деякі з указів можуть бути важливими, інші — більш символічними посланнями нового президента. Сенатори, поінформовані Трампом і його командою під час тривалої сесії в Капітолії цього тижня, очікують, що нова адміністрація скасує багато указів адміністрації Байдена, водночас запроваджуючи свої власні пропозиції.