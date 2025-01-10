Bloomberg: прем’єр Британії відвідає Україну, щоб обговорити розміщення миротворців

Очільник британського уряду Кір Стармер «найближчими тижнями» приїде до України, щоб обговорити розміщення міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Це його перший візит в Україну, відколи він обійняв посаду пів року тому. Президент Володимир Зеленський оголосив про цей візит після 25-ї зустрічі із союзниками на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Він не уточнив, коли саме прибуде Стармер.

«Цю ініціативу започаткував Емманюель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Він буде в Україні», — сказав Зеленський журналістам 9 січня.

Український президент очікує, що перебування миротворців на території держави стане важливим компонентом гарантій безпеки. Однак він додав, що лише цих заходів недостатньо для ефективного захисту від російської агресії.

Останнім часом європейські лідери обговорюють можливість відправити своїх військових до України в межах миротворчої місії після припинення вогню. Це пов’язано з тим, що обраний президент США Дональд Трамп обіцяє швидко врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

Як пише видання, ввечері 9 січня Макрон і Стармер під час спільної зустрічі підтвердили свою «непохитну підтримку» Києва та важливість надати державі «найсильнішу позицію» у 2025 році.

Детальний план миротворчої місії може з’явитися на пізнішому етапі переговорів, щоб уникнути будь-якого ризику ескалації, зазначає Bloomberg.

Що передувало

26 лютого 2024 року майже 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку росії. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.

Частина членів НАТО виступила з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідею розташування військ в Україні на випадок критичної ситуації. Bloomberg писав, що заява Макрона розізлила американських посадовців, які побоюються ескалації з Росією.

27 травня стало відомо, що Франція відправить в Україну своїх військових інструкторів. 7 червня Макрон просив Джо Байдена піти на такий самий крок. Лідер США ідеї не підтримав.

Наприкінці листопада 2024 року французьке видання Le Monde з посиланням на джерела написало, що на Заході відновилися дискусії про відправку військ і приватних військових компаній в Україну.