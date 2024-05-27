Франція відправить в Україну своїх інструкторів для підготовки військових ЗСУ

В Україну прибудуть інструктори з Франції, які навчатимуть українських бійців.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після відеозустрічі з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.
«Вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», — зазначив головком.
Сирський подякував міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку путіна. Після цього президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в росії назвали такий крок оголошенням війни. 29 лютого премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- Пізніше Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. Швеція також допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція зʼявиться на рівні країн-членів НАТО.