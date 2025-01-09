Норвегія виділила $61,6 млн на дрони для України

Норвегія виділила $61,6 мільйона на закупівлю безпілотників для України. Гроші вона внесла у фонд міжнародної коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Також він провів двосторонню зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим.

«Україна продовжує відчувати гостру потребу в додатковій військовій техніці для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є важливою частиною цих зусиль, як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій», — наголосив Грам.

Норвегія разом із Великою Британією очолює морську коаліцію і активно робить внески в інші коаліції.

Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня зібралася 25-й раз, об’єднавши представників майже 50 країн і організацій, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.