Україна отримає від Норвегії понад $240 мільйонів на зміцнення флоту

Уряд Норвегії заявив, що надасть 2,7 мільярда крон (це приблизно $242,38 мільйона), щоб зміцнити український флот і допомогти йому стримувати російські військово-морські сили в Чорному морі.

Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Reuters.

«Важливо захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії», — наголосив норвезький премʼєр.

За його словами, також важливо захистити морський експорт зерна та інших продуктів, які генерують вирішальний дохід для України.

Напередодні Норвегія виділила 50 мільйонів норвезьких крон ($4,5 мільйона) на ініціативу «Зерно з України».

Тоді в уряді зазначили, що країна підтримує експорт українського зерна на ринки Африки та Близького Сходу, де немає продовольства, і робить свій внесок у те, щоб їжа потрапляла до тих, хто її потребує.

Норвегія є однією з країн, що найбільше вкладаються в ініціативу «Зерно з України». Її загальний внесок у програму тепер становить майже $13,5 мільйона.