Норвегія продовжить підтримку України до 2030 року. У 2025-му вона перевищить $3 мільярди

Норвегія збільшила фінансування для підтримки України щонайменше до 35 мільярдів норвезьких крон (це приблизно $3,16 мільярда) у 2025 році.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
З них 22,5 мільярда норвезьких крон (майже $2 мільярди) піде на військову підтримку, а 12,5 мільярда норвезьких крон (приблизно $1,1 мільярда) — на гуманітарну та цивільну підтримку.
Загалом допомогу Україні через програму Нансена продовжили до 2030 року.
«Для України важливо, щоб підтримка тривала кілька років, і щоб була міжпартійна згода щодо цього. Український народ має знати, що підтримка Норвегії триватиме», — сказав премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
- Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на підтримку України, але в проєкті державного бюджету країни на 2025 рік на цю статтю витрат заклали 15 мільярдів норвезьких крон, проте опозиція заявила, що така сума замала.