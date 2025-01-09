У Лівані нарешті обрали президента — це головнокомандувач армії Джозеф Аун

Парламент Лівану в другому турі голосування обрав президентом головнокомандувача армії Джозефа Ауна.

Про це пише Associated Press.

Аун набрав 99 зі 128 голосів. У Лівані не було президента з жовтня 2022 року, тож для країни, ослабленої багаторічною економічною кризою та нещодавньою війною з Ізраїлем, це важливе рішення.

Джозеф Аун

Проіранське терористичне угруповання «Хезболла», що діє в Лівані, не змогло привести свого кандидата до перемоги. А Джозеф Аун користується підтримкою США і Саудівської Аравії.

За останні два роки в Лівані 12 разів намагалися обрати президента. Тож угода про припинення вогню в Лівані, яка в листопаді 2024 року поклала кінець конфлікту між «Хезболлою» та Ізраїлем, імовірно, прискорила проведення президентських виборів.

У складній системі розподілу влади в Лівані президентом завжди має бути християнин-мароніт, прем’єр-міністром — мусульманин-суніт, а спікером парламенту — шиїт.

Експерти називають сьогоднішнє голосування найсерйознішим політичним випробуванням для Лівану в останні роки. Річ у тім, що обрання головнокомандувача армії президентом країни стане сигналом того, що іранський вплив у Лівані помітно ослаб. Армія — найшанованіша в країні структура на всіх рівнях, і військовий на посаді президента уособлюватиме намір Лівану служити насамперед своїм інтересам.