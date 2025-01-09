Рада схвалила закон, який пропонує зменшити штраф тим, хто не уточнив свої військово-облікові дані. Є умова

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 12093, який пропонує давати 50% знижки на штраф за порушення правил військового обліку, якщо військовозобовʼязаний сам визнає це і заплатить.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає, що коли людина самостійно звертається до органів ТЦК та СП, щоб оновити чи уточнити військово-облікові дані, і готова сплатити штраф, то він становитиме 50% від мінімального визначеного статтею розміру, тобто 8 500 гривень. Штраф за порушення правил військового обліку — від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

У пояснювальній записці вважають, що такі зміни стимулюватимуть чоловіків уточнювати дані, зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Ініціатори законопроєкту наводять дані, що впродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов’язаних громадян не уточнили дані через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки протягом 60 днів після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію.