У Запоріжжі закінчили аварійно-рятувальні роботи — відомо про 13 загиблих, до лікарень звернулося щонайменше 80 містян

У Запоріжжі після російського удару КАБами закінчили аварійно-рятувальні роботи. За інформацією очільника Запорізької Івана Федорова, відомо про 13 загиблих, а до лікарень звернулося як мінімум 80 містян. У ДСНС кажуть про 67 постраждалих.

Щонайменше четверо ушпиталених у важкому стані, 13-річна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості.

Щонайменше дві авіабомби влучили в проїзну частину міста. Спалахнули десятки автівок, потрощено трамвай і маршрутні таксі. Пошкоджені чотири адмінбудівлі.

У четвер, 9 січня, у Запоріжжі оголосять день жалоби — вже третій за цей місяць.

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Одночасно із Запоріжжям росіяни обстріляли КАБами місто Степногірськ Запорізької області. Двох людей врятували, ще двоє загинули.

Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по населеному пункту. Один з ударів прийшовся в будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок.

Там також вже завершили пошуково-рятувальну операцію.