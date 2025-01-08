У Запоріжжі закінчили аварійно-рятувальні роботи — відомо про 13 загиблих, до лікарень звернулося щонайменше 80 містян

У Запоріжжі після російського удару КАБами закінчили аварійно-рятувальні роботи. За інформацією очільника Запорізької Івана Федорова, відомо про 13 загиблих, а до лікарень звернулося як мінімум 80 містян. У ДСНС кажуть про 67 постраждалих.
Щонайменше четверо ушпиталених у важкому стані, 13-річна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості.
Щонайменше дві авіабомби влучили в проїзну частину міста. Спалахнули десятки автівок, потрощено трамвай і маршрутні таксі. Пошкоджені чотири адмінбудівлі.
У четвер, 9 січня, у Запоріжжі оголосять день жалоби — вже третій за цей місяць.
Одночасно із Запоріжжям росіяни обстріляли КАБами місто Степногірськ Запорізької області. Двох людей врятували, ще двоє загинули.
Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по населеному пункту. Один з ударів прийшовся в будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок.
Там також вже завершили пошуково-рятувальну операцію.