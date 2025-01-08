Росіяни вдарили по Запоріжжю — є поранені та одна жертва (оновлено)

Вдень 8 січня окупанти вдарили по Запоріжжю. Атаку спрямували на промислову інфраструктуру міста.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи пролунали близько 15:42. Попередньо Федоров писав про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб. Наразі відомо про одну загиблу людину, ще троє поранені. О 16:15 голова ОВА інформував про повторні вибухи.

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Оновлено. Кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до шести. Атака триває, містян закликали залишатися в безпечних місцях.

Станом на 16:51 відомо вже про 30 постраждалих у Запоріжжі, їх ушпиталили в місцеві лікарні. На місці удару росіян працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.