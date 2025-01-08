В Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу — ними стали оральні краплі іспанського бренду.

Про це повідомили благодійний фонд «Пацієнти України» та народна депутатка, членкиня парламентського Комітету з питань здоров’я Ольга Стефанишина.

Вже на початку 2025 року ліки можуть зʼявитися в українських аптеках.

Окрім оральних крапель, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі з канабісу. Ці форми ліків затвердив МОЗ у 2024 році.

У БФ нагадали, що також був ухвалений перелік захворювань та станів, за яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. У благодійному фонді вважають, що цей перелік не є прогресивним, адже в ньому нема посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Легалізація медичного канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу врегульовує його обіг у медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені — їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин.

Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу, водночас передбачаючи жорсткий контроль з боку Нацполіції за вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.

Прозорість і контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиме електронна система. У ній реєструватимуть кожну операцію з медичним канабісом.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуть в умовах аптеки та призначатимуть за рецептом. Їх можна буде купити лише за електронним рецептом. Очікується, що ліки з медичного канабісу будуть у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст. Аптеки мають отримати ліцензії, щоб продавати ці ліки.

Медичний канабіс від звичайного відрізняється вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) — речовини, що дає наркотичний ефект, а саме викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. У медичному канабісі ТГК мало, натомість багато канабідіолу, який знімає біль, розслаблює, налагоджує сон та апетит.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.