Уряд виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Кабінет міністрів виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни виключають канабіс, смолу канабісу, екстракти й настоянки канабісу зі списку «Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено», а ТГК (тетрагідроканабінол) — зі списку «Особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено».

Тепер вони в списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій і науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.

У МОЗ наголосили, що постанова також дозволяє культивувати рослини роду коноплі для промислових цілей за умови, що у висушеній соломі концентрація ТГК не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст ТГК буде підвищений до 0,3%.

У відомстві пояснили, що канабіс має в складі сотні унікальних канабіноїдів і речовин. З усіх цих відомих речовин тільки ТГК та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується в медицині.