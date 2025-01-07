Amazon зніме документальний фільм про Меланію Трамп

Студія Amazon випустить документальний фільм про дружину обраного американського президента Дональда Трампа, колишню і майбутню першу леді США Меланію Трамп.

Про це пише Variety.

Зйомки почались в грудні 2024 року. Премʼєра запланована на кінець 2025 року. Фільм планують запустити в прокат як у кінотеатрах, так і на стримінгових сервісах. Режисером стане Бретт Ретнер, який працював над стрічками «Година пік» і «Люди Ікс: Остання битва».

В Amazon кажуть, що фільм покаже «безпрецедентний погляд за лаштунки» життя колишньої та нової першої леді США, а також обіцяє «справді унікальну історію» життя Меланії Трамп.

Сама Меланія стала одним із виконавчих продюсерів проєкту, що, як зазначає ВВС, дає їй редакційний контроль над фільмом. Ані Меланія, ані Дональд Трамп з моменту анонсу фільму ніяк його не коментували.

У жовтні 2024 року Меланія Трамп випустила автобіографію. Книга стала бестселером на Amazon. Відтоді, як Дональд Трамп залишив Білий дім у 2020 році, Меланія лише кілька разів зʼявлялася з ним на публіці. ВВС з посиланням на американські медіа пише, що Меланія Трамп не житиме разом із президентом США в їхній резиденції у Вашингтоні.

Засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос і Дональд Трамп раніше мали суперечки. Під час свого першого президентського терміну Трамп критикував Amazon і виступав проти того, як американська газета The Washington Post, якою також володіє Безос, висвітлює політичні процеси. Але віднедавна між ними запанував примирливий тон: на цьогорічних виборах президента США газета вперше за 36 років не підтримала жодного з кандидатів.

А в грудні 2024 року Amazon оголосила про плани пожертвувати $1 мільйон на другу інавгурацію Трампа, яка відбудеться вже 20 січня. Цю подію Amazon транслюватиме на своєму сервісі Prime Video.