The Washington Post вперше за 36 років не підтримала жодного з кандидатів у президенти США

Американська газета The Washington Post вперше за 36 років не буде підтримуватиме жодного з кандидатів у президенти США.

Про це йдеться на сайті медіа.

Рішення, оголошене за 11 днів до виборів, викликало негайне і гаряче засудження з боку передплатників, політичних діячів і медіакоментаторів.

Роберт Каган, давній колумніст WP і головний редактор відділу громадської думки, подав у відставку на знак протесту, а група з 11 колумністів газети підписала статтю із засудженням цього рішення. Розгнівані читачі та джерела засипали електронні скриньки численних співробітників скаргами.

У колонці, опублікованій на сайті The Washington Post у пʼятницю, видавець і генеральний директор Вільям Льюїс описав це рішення як повернення до витоків газети.

«Ми усвідомлюємо, що це буде сприйнято по-різному, в тому числі як мовчазна підтримка одного кандидата, або як засудження іншого, або як відмова від відповідальності. Це неминуче. Ми бачимо це інакше. Ми вважаємо, що це відповідає цінностям, які Post завжди відстоював, і які ми сподіваємося бачити в лідерах: характер і мужність на службі американській етиці, шанування верховенства права і повага до людської свободи в усіх її аспектах», — заявив Льюїс.

За кілька годин після оголошення група оглядачів Washington Post, у тому числі лауреат Пулітцерівської премії Юджин Робінсон і колишній заступник редактора редакційної сторінки Рут Маркус, назвали це рішення «жахливою помилкою».

Двоє найвідоміших журналістів-розслідувачів Washington Post Боб Вудворд і Карл Бернстайн опублікували заяву, в якій зазначили, що поважають традиційну незалежність редакції, але подібне рішення незадовго до президентських виборів «ігнорує переконливі журналістські докази Washington Post про загрозу, яку Дональд Трамп становить для демократії».

При цьому, попереднє рішення WP було на підтримку кандидатки від демократів Камали Гарріс. Заяву про її підтримку підготували співробітники редакції, але не опублікували.

За даними анонімних джерел видання, рішення не публікувати підтримку щодо кандидата ухвалив власник The Post, засновник Amazon Джефф Безос.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.