Торік порти України обробили майже 100 мільйонів тонн вантажів

У 2024 році українські морські порти обробили рекордні 97,2 мільйона тонн вантажів — це на 57% перевищує показник 2023 року.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Близько 60 млн тонн від загального обсягу становила аграрна продукція — у цьому ключову роль зіграли саме порти. Морським шляхом експортували 88,1 млн тонн вантажів, проти 56,2 млн тонн у 2023 році.
З 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти «Великої Одеси», розпочав роботу в цілодобовому режимі. Це збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.
- Тимчасовий морський шлях організували в серпні 2023-го, після того як Росія почала блокувати кораблі, які ходили «зерновим коридором». Після систематичних порушень з боку Росії Україна організувала альтернативний шлях, що отримав назву «Український коридор».
- Саме 16 серпня 2024 року року перше заблоковане судно JOSEPH SHULTE скористалося українським морським коридором. Його перевага в тому, що цим шляхом можна транспортувати не тільки аграрну продукцію, але й інші товари. До того ж Україна самостійно контролює ситуацію з експортом, що є одним з найголовніших чинників економічного відновлення.