Торік порти України обробили майже 100 мільйонів тонн вантажів

У 2024 році українські морські порти обробили рекордні 97,2 мільйона тонн вантажів — це на 57% перевищує показник 2023 року.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Близько 60 млн тонн від загального обсягу становила аграрна продукція — у цьому ключову роль зіграли саме порти. Морським шляхом експортували 88,1 млн тонн вантажів, проти 56,2 млн тонн у 2023 році.

З 15 березня 2024 року український коридор, що проходить через порти «Великої Одеси», розпочав роботу в цілодобовому режимі. Це збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.